UL: Unilever PLC

61.86 USD 0.49 (0.79%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс UL за сегодня изменился на -0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 61.85, а максимальная — 62.34.

Следите за динамикой Unilever PLC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости UL

Дневной диапазон
61.85 62.34
Годовой диапазон
54.32 65.66
Предыдущее закрытие
62.35
Open
62.24
Bid
61.86
Ask
62.16
Low
61.85
High
62.34
Объем
4.626 K
Дневное изменение
-0.79%
Месячное изменение
-2.58%
6-месячное изменение
3.41%
Годовое изменение
-4.37%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.