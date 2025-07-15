Валюты / UL
UL: Unilever PLC
61.86 USD 0.49 (0.79%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UL за сегодня изменился на -0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 61.85, а максимальная — 62.34.
Следите за динамикой Unilever PLC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
61.85 62.34
Годовой диапазон
54.32 65.66
- Предыдущее закрытие
- 62.35
- Open
- 62.24
- Bid
- 61.86
- Ask
- 62.16
- Low
- 61.85
- High
- 62.34
- Объем
- 4.626 K
- Дневное изменение
- -0.79%
- Месячное изменение
- -2.58%
- 6-месячное изменение
- 3.41%
- Годовое изменение
- -4.37%
