UL: Unilever PLC

61.46 USD 0.94 (1.51%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von UL hat sich für heute um -1.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 61.45 bis zu einem Hoch von 61.86 gehandelt.

Verfolgen Sie die Unilever PLC-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

UL News

Tagesspanne
61.45 61.86
Jahresspanne
54.32 65.66
Vorheriger Schlusskurs
62.40
Eröffnung
61.84
Bid
61.46
Ask
61.76
Tief
61.45
Hoch
61.86
Volumen
4.467 K
Tagesänderung
-1.51%
Monatsänderung
-3.21%
6-Monatsänderung
2.74%
Jahresänderung
-4.99%
