UL: Unilever PLC
61.46 USD 0.94 (1.51%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UL hat sich für heute um -1.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 61.45 bis zu einem Hoch von 61.86 gehandelt.
Verfolgen Sie die Unilever PLC-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
61.45 61.86
Jahresspanne
54.32 65.66
- Vorheriger Schlusskurs
- 62.40
- Eröffnung
- 61.84
- Bid
- 61.46
- Ask
- 61.76
- Tief
- 61.45
- Hoch
- 61.86
- Volumen
- 4.467 K
- Tagesänderung
- -1.51%
- Monatsänderung
- -3.21%
- 6-Monatsänderung
- 2.74%
- Jahresänderung
- -4.99%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K