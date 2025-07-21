통화 / UL
UL: Unilever PLC
61.22 USD 0.24 (0.39%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
UL 환율이 오늘 -0.39%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 61.21이고 고가는 61.86이었습니다.
Unilever PLC 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
61.21 61.86
년간 변동
54.32 65.66
- 이전 종가
- 61.46
- 시가
- 61.80
- Bid
- 61.22
- Ask
- 61.52
- 저가
- 61.21
- 고가
- 61.86
- 볼륨
- 5.259 K
- 일일 변동
- -0.39%
- 월 변동
- -3.59%
- 6개월 변동
- 2.34%
- 년간 변동율
- -5.36%
