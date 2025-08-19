クォートセクション
通貨 / TMO
株に戻る

TMO: Thermo Fisher Scientific Inc

481.10 USD 8.66 (1.83%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TMOの今日の為替レートは、1.83%変化しました。日中、通貨は1あたり473.03の安値と482.25の高値で取引されました。

Thermo Fisher Scientific Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TMO News

1日のレンジ
473.03 482.25
1年のレンジ
385.46 618.96
以前の終値
472.44
始値
476.48
買値
481.10
買値
481.40
安値
473.03
高値
482.25
出来高
2.044 K
1日の変化
1.83%
1ヶ月の変化
-1.54%
6ヶ月の変化
-3.10%
1年の変化
-22.15%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K