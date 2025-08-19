通貨 / TMO
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
TMO: Thermo Fisher Scientific Inc
481.10 USD 8.66 (1.83%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TMOの今日の為替レートは、1.83%変化しました。日中、通貨は1あたり473.03の安値と482.25の高値で取引されました。
Thermo Fisher Scientific Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TMO News
- Hologic's Strong International Traction to Continue Despite Headwinds
- The New Olink Target 48 Neurodegeneration Panel May Boost TMO Stock
- Beat the Market the Zacks Way: CommScope, Micron, Oracle in Focus
- サーモフィッシャーの割安な評価と成長の見通しが強気見解を引き出す
- Thermo Fisher’s cheaper valuation, growth visibility draw bullish view
- Aon To Rally Around 19%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Aon (NYSE:AON), AvalonBay Communities (NYSE:AVB)
- This Thermo Fisher Scientific Analyst Turns Bullish; Here Are Top 4 Upgrades For Thursday - Aon (NYSE:AON), AvalonBay Communities (NYSE:AVB)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) J.P. Morgan CEO Call Series Call
- Polar Capital Global Healthcare Trust reveals top holdings
- Hologic's Panther Fusion Signals More Molecular Diagnostics Upside
- Bio-Techne Stock Upgraded As Analyst Flags Attractive Entry Point - Bio-Techne (NASDAQ:TECH)
- Why Is Idexx (IDXX) Down 0.4% Since Last Earnings Report?
- Rothschild Redburn upgrades ICON stock rating to Buy on expected market growth
- Why Thermo Fisher Scientific Stock Tumbled Today
- Beat the Market the Zacks Way: Oracle, Intellia, Pharming Group in Focus
- Hologic (HOLX) Down 0.3% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Should You Continue to Hold Thermo Fisher Stock in Your Portfolio?
- mRNA Biotechs Stocks: Long-Term Value Risks Abound
- What's Driving Abbott's Gross Margin Growth Amid Macro Issues
- Thermo Fisher (TMO) Up 1.8% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Tracking Jeremy Grantham's GMO Capital Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:GBMFX)
- Thermo Fisher Positioned As Biopharma's Partner Of Choice - Thermo Fisher Scientific (NYSE:TMO)
- This Thermo Fisher Scientific Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - AeroVironment (NASDAQ:AVAV), Celestica (NYSE:CLS)
1日のレンジ
473.03 482.25
1年のレンジ
385.46 618.96
- 以前の終値
- 472.44
- 始値
- 476.48
- 買値
- 481.10
- 買値
- 481.40
- 安値
- 473.03
- 高値
- 482.25
- 出来高
- 2.044 K
- 1日の変化
- 1.83%
- 1ヶ月の変化
- -1.54%
- 6ヶ月の変化
- -3.10%
- 1年の変化
- -22.15%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K