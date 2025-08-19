Divisas / TMO
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
TMO: Thermo Fisher Scientific Inc
472.44 USD 8.38 (1.74%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TMO de hoy ha cambiado un -1.74%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 469.14, mientras que el máximo ha alcanzado 486.34.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Thermo Fisher Scientific Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TMO News
- The New Olink Target 48 Neurodegeneration Panel May Boost TMO Stock
- Beat the Market the Zacks Way: CommScope, Micron, Oracle in Focus
- La valoración más barata de Thermo Fisher y su visibilidad de crecimiento atraen visión alcista
- Valoración más baja y visibilidad de crecimiento de Thermo Fisher atraen visión alcista
- Thermo Fisher’s cheaper valuation, growth visibility draw bullish view
- Aon To Rally Around 19%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Aon (NYSE:AON), AvalonBay Communities (NYSE:AVB)
- This Thermo Fisher Scientific Analyst Turns Bullish; Here Are Top 4 Upgrades For Thursday - Aon (NYSE:AON), AvalonBay Communities (NYSE:AVB)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) J.P. Morgan CEO Call Series Call
- Polar Capital Global Healthcare Trust reveals top holdings
- Hologic's Panther Fusion Signals More Molecular Diagnostics Upside
- Bio-Techne Stock Upgraded As Analyst Flags Attractive Entry Point - Bio-Techne (NASDAQ:TECH)
- Why Is Idexx (IDXX) Down 0.4% Since Last Earnings Report?
- Rothschild Redburn upgrades ICON stock rating to Buy on expected market growth
- Why Thermo Fisher Scientific Stock Tumbled Today
- Beat the Market the Zacks Way: Oracle, Intellia, Pharming Group in Focus
- Hologic (HOLX) Down 0.3% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Should You Continue to Hold Thermo Fisher Stock in Your Portfolio?
- mRNA Biotechs Stocks: Long-Term Value Risks Abound
- What's Driving Abbott's Gross Margin Growth Amid Macro Issues
- Thermo Fisher (TMO) Up 1.8% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Tracking Jeremy Grantham's GMO Capital Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:GBMFX)
- Thermo Fisher Positioned As Biopharma's Partner Of Choice - Thermo Fisher Scientific (NYSE:TMO)
- This Thermo Fisher Scientific Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - AeroVironment (NASDAQ:AVAV), Celestica (NYSE:CLS)
Rango diario
469.14 486.34
Rango anual
385.46 618.96
- Cierres anteriores
- 480.82
- Open
- 486.24
- Bid
- 472.44
- Ask
- 472.74
- Low
- 469.14
- High
- 486.34
- Volumen
- 3.700 K
- Cambio diario
- -1.74%
- Cambio mensual
- -3.31%
- Cambio a 6 meses
- -4.85%
- Cambio anual
- -23.55%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B