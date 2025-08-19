CotationsSections
Devises / TMO
TMO: Thermo Fisher Scientific Inc

479.55 USD 1.55 (0.32%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de TMO a changé de -0.32% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 478.02 et à un maximum de 487.99.

Suivez la dynamique Thermo Fisher Scientific Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
478.02 487.99
Range Annuel
385.46 618.96
Clôture Précédente
481.10
Ouverture
483.25
Bid
479.55
Ask
479.85
Plus Bas
478.02
Plus Haut
487.99
Volume
4.801 K
Changement quotidien
-0.32%
Changement Mensuel
-1.86%
Changement à 6 Mois
-3.42%
Changement Annuel
-22.40%
