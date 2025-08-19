통화 / TMO
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
TMO: Thermo Fisher Scientific Inc
479.55 USD 1.55 (0.32%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TMO 환율이 오늘 -0.32%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 478.02이고 고가는 487.99이었습니다.
Thermo Fisher Scientific Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TMO News
- Hologic's Strong International Traction to Continue Despite Headwinds
- The New Olink Target 48 Neurodegeneration Panel May Boost TMO Stock
- Beat the Market the Zacks Way: CommScope, Micron, Oracle in Focus
- 써모 피셔, 저렴해진 밸류에이션과 성장 전망에 ’매수’ 의견 나와
- Thermo Fisher’s cheaper valuation, growth visibility draw bullish view
- Aon To Rally Around 19%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Aon (NYSE:AON), AvalonBay Communities (NYSE:AVB)
- This Thermo Fisher Scientific Analyst Turns Bullish; Here Are Top 4 Upgrades For Thursday - Aon (NYSE:AON), AvalonBay Communities (NYSE:AVB)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) J.P. Morgan CEO Call Series Call
- Polar Capital Global Healthcare Trust reveals top holdings
- Hologic's Panther Fusion Signals More Molecular Diagnostics Upside
- Bio-Techne Stock Upgraded As Analyst Flags Attractive Entry Point - Bio-Techne (NASDAQ:TECH)
- Why Is Idexx (IDXX) Down 0.4% Since Last Earnings Report?
- Rothschild Redburn upgrades ICON stock rating to Buy on expected market growth
- Why Thermo Fisher Scientific Stock Tumbled Today
- Beat the Market the Zacks Way: Oracle, Intellia, Pharming Group in Focus
- Hologic (HOLX) Down 0.3% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Should You Continue to Hold Thermo Fisher Stock in Your Portfolio?
- mRNA Biotechs Stocks: Long-Term Value Risks Abound
- What's Driving Abbott's Gross Margin Growth Amid Macro Issues
- Thermo Fisher (TMO) Up 1.8% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Tracking Jeremy Grantham's GMO Capital Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:GBMFX)
- Thermo Fisher Positioned As Biopharma's Partner Of Choice - Thermo Fisher Scientific (NYSE:TMO)
- This Thermo Fisher Scientific Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - AeroVironment (NASDAQ:AVAV), Celestica (NYSE:CLS)
일일 변동 비율
478.02 487.99
년간 변동
385.46 618.96
- 이전 종가
- 481.10
- 시가
- 483.25
- Bid
- 479.55
- Ask
- 479.85
- 저가
- 478.02
- 고가
- 487.99
- 볼륨
- 4.801 K
- 일일 변동
- -0.32%
- 월 변동
- -1.86%
- 6개월 변동
- -3.42%
- 년간 변동율
- -22.40%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K