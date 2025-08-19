FiyatlarBölümler
TMO
TMO: Thermo Fisher Scientific Inc

479.55 USD 1.55 (0.32%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TMO fiyatı bugün -0.32% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 478.02 ve Yüksek fiyatı olarak 487.99 aralığında işlem gördü.

Thermo Fisher Scientific Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
478.02 487.99
Yıllık aralık
385.46 618.96
Önceki kapanış
481.10
Açılış
483.25
Satış
479.55
Alış
479.85
Düşük
478.02
Yüksek
487.99
Hacim
4.801 K
Günlük değişim
-0.32%
Aylık değişim
-1.86%
6 aylık değişim
-3.42%
Yıllık değişim
-22.40%
