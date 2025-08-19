Валюты / TMO
TMO: Thermo Fisher Scientific Inc
480.82 USD 6.12 (1.29%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TMO за сегодня изменился на 1.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 470.05, а максимальная — 484.55.
Следите за динамикой Thermo Fisher Scientific Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
470.05 484.55
Годовой диапазон
385.46 618.96
- Предыдущее закрытие
- 474.70
- Open
- 471.89
- Bid
- 480.82
- Ask
- 481.12
- Low
- 470.05
- High
- 484.55
- Объем
- 2.691 K
- Дневное изменение
- 1.29%
- Месячное изменение
- -1.60%
- 6-месячное изменение
- -3.16%
- Годовое изменение
- -22.19%
