通貨 / OMEX
OMEX: Odyssey Marine Exploration Inc

1.75 USD 0.07 (4.17%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

OMEXの今日の為替レートは、4.17%変化しました。日中、通貨は1あたり1.63の安値と1.80の高値で取引されました。

Odyssey Marine Exploration Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
1.63 1.80
1年のレンジ
0.27 2.25
以前の終値
1.68
始値
1.68
買値
1.75
買値
2.05
安値
1.63
高値
1.80
出来高
2.052 K
1日の変化
4.17%
1ヶ月の変化
-9.79%
6ヶ月の変化
337.50%
1年の変化
121.52%
