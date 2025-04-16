Devises / OMEX
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
OMEX: Odyssey Marine Exploration Inc
1.82 USD 0.07 (4.00%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de OMEX a changé de 4.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.75 et à un maximum de 1.86.
Suivez la dynamique Odyssey Marine Exploration Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OMEX Nouvelles
- Odyssey Marine Exploration issues shares through debt conversion
- Odyssey Marine advances fertilizer joint venture with mining rights transfer
- Odyssey Marine forms joint venture for Mexico project
- Odyssey Marine Exploration Builds Momentum Across Portfolio; CEO Mark Gordon to Present at Emerging Growth Conference on June 17
- Odyssey Marine Exploration (OMEX) Soars 225% Amid US Deep-Sea Mining Policy Shift - Odyssey Marine Explr (NASDAQ:OMEX)
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 4/29/25 - TipRanks.com
- Why Leggett & Platt Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Algoma Steel Group (NASDAQ:ASTL), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Odyssey Marine Exploration Stock Surges On Continued Momentum: What's Going On? - Odyssey Marine Explr (NASDAQ:OMEX)
- Dow Falls 200 Points; Alphabet Posts Upbeat Q1 Results - Azul (NYSE:AZUL), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Sea Mining Stocks Soar As Trump Signs Executive Order To Jumpstart Sector - Odyssey Marine Explr (NASDAQ:OMEX), Materion (NYSE:MTRN)
- Why Coursera Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Azitra (AMEX:AZTR), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Why Odyssey Marine Exploration (OMEX) Stock Is Exploding Higher - Odyssey Marine Explr (NASDAQ:OMEX)
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 4/17/25 - TipRanks.com
- Why United Airlines Shares Are Trading Higher By Over 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aardvark Therapeutics (NASDAQ:AARD), ASML Holding (NASDAQ:ASML)
Range quotidien
1.75 1.86
Range Annuel
0.27 2.25
- Clôture Précédente
- 1.75
- Ouverture
- 1.80
- Bid
- 1.82
- Ask
- 2.12
- Plus Bas
- 1.75
- Plus Haut
- 1.86
- Volume
- 1.484 K
- Changement quotidien
- 4.00%
- Changement Mensuel
- -6.19%
- Changement à 6 Mois
- 355.00%
- Changement Annuel
- 130.38%
20 septembre, samedi