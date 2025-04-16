CotationsSections
Devises / OMEX
Retour à Actions

OMEX: Odyssey Marine Exploration Inc

1.82 USD 0.07 (4.00%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de OMEX a changé de 4.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.75 et à un maximum de 1.86.

Suivez la dynamique Odyssey Marine Exploration Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OMEX Nouvelles

Range quotidien
1.75 1.86
Range Annuel
0.27 2.25
Clôture Précédente
1.75
Ouverture
1.80
Bid
1.82
Ask
2.12
Plus Bas
1.75
Plus Haut
1.86
Volume
1.484 K
Changement quotidien
4.00%
Changement Mensuel
-6.19%
Changement à 6 Mois
355.00%
Changement Annuel
130.38%
20 septembre, samedi