货币 / OMEX
OMEX: Odyssey Marine Exploration Inc
1.68 USD 0.00 (0.00%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日OMEX汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点1.64和高点1.72进行交易。
关注Odyssey Marine Exploration Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OMEX新闻
- Odyssey Marine Exploration issues shares through debt conversion
- Odyssey Marine advances fertilizer joint venture with mining rights transfer
- Odyssey Marine forms joint venture for Mexico project
- Odyssey Marine Exploration Builds Momentum Across Portfolio; CEO Mark Gordon to Present at Emerging Growth Conference on June 17
- Odyssey Marine Exploration (OMEX) Soars 225% Amid US Deep-Sea Mining Policy Shift - Odyssey Marine Explr (NASDAQ:OMEX)
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 4/29/25 - TipRanks.com
- Why Leggett & Platt Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Algoma Steel Group (NASDAQ:ASTL), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Odyssey Marine Exploration Stock Surges On Continued Momentum: What's Going On? - Odyssey Marine Explr (NASDAQ:OMEX)
- Dow Falls 200 Points; Alphabet Posts Upbeat Q1 Results - Azul (NYSE:AZUL), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Sea Mining Stocks Soar As Trump Signs Executive Order To Jumpstart Sector - Odyssey Marine Explr (NASDAQ:OMEX), Materion (NYSE:MTRN)
- Why Coursera Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Azitra (AMEX:AZTR), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Why Odyssey Marine Exploration (OMEX) Stock Is Exploding Higher - Odyssey Marine Explr (NASDAQ:OMEX)
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 4/17/25 - TipRanks.com
- Why United Airlines Shares Are Trading Higher By Over 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aardvark Therapeutics (NASDAQ:AARD), ASML Holding (NASDAQ:ASML)
日范围
1.64 1.72
年范围
0.27 2.25
- 前一天收盘价
- 1.68
- 开盘价
- 1.69
- 卖价
- 1.68
- 买价
- 1.98
- 最低价
- 1.64
- 最高价
- 1.72
- 交易量
- 569
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- -13.40%
- 6个月变化
- 320.00%
- 年变化
- 112.66%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值