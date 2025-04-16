Валюты / OMEX
OMEX: Odyssey Marine Exploration Inc
1.68 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OMEX за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.67, а максимальная — 1.84.
Следите за динамикой Odyssey Marine Exploration Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости OMEX
- Odyssey Marine Exploration issues shares through debt conversion
- Odyssey Marine advances fertilizer joint venture with mining rights transfer
- Odyssey Marine forms joint venture for Mexico project
- Odyssey Marine Exploration Builds Momentum Across Portfolio; CEO Mark Gordon to Present at Emerging Growth Conference on June 17
- Odyssey Marine Exploration (OMEX) Soars 225% Amid US Deep-Sea Mining Policy Shift - Odyssey Marine Explr (NASDAQ:OMEX)
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 4/29/25 - TipRanks.com
- Why Leggett & Platt Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Algoma Steel Group (NASDAQ:ASTL), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Odyssey Marine Exploration Stock Surges On Continued Momentum: What's Going On? - Odyssey Marine Explr (NASDAQ:OMEX)
- Dow Falls 200 Points; Alphabet Posts Upbeat Q1 Results - Azul (NYSE:AZUL), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Sea Mining Stocks Soar As Trump Signs Executive Order To Jumpstart Sector - Odyssey Marine Explr (NASDAQ:OMEX), Materion (NYSE:MTRN)
- Why Coursera Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Azitra (AMEX:AZTR), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Why Odyssey Marine Exploration (OMEX) Stock Is Exploding Higher - Odyssey Marine Explr (NASDAQ:OMEX)
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 4/17/25 - TipRanks.com
- Why United Airlines Shares Are Trading Higher By Over 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aardvark Therapeutics (NASDAQ:AARD), ASML Holding (NASDAQ:ASML)
Дневной диапазон
1.67 1.84
Годовой диапазон
0.27 2.25
- Предыдущее закрытие
- 1.68
- Open
- 1.80
- Bid
- 1.68
- Ask
- 1.98
- Low
- 1.67
- High
- 1.84
- Объем
- 1.690 K
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -13.40%
- 6-месячное изменение
- 320.00%
- Годовое изменение
- 112.66%
