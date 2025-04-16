Währungen / OMEX
OMEX: Odyssey Marine Exploration Inc
1.84 USD 0.09 (5.14%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OMEX hat sich für heute um 5.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.75 bis zu einem Hoch von 1.86 gehandelt.
Verfolgen Sie die Odyssey Marine Exploration Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
OMEX News
- Odyssey Marine Exploration issues shares through debt conversion
- Odyssey Marine advances fertilizer joint venture with mining rights transfer
- Odyssey Marine forms joint venture for Mexico project
- Odyssey Marine Exploration Builds Momentum Across Portfolio; CEO Mark Gordon to Present at Emerging Growth Conference on June 17
- Odyssey Marine Exploration (OMEX) Soars 225% Amid US Deep-Sea Mining Policy Shift - Odyssey Marine Explr (NASDAQ:OMEX)
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 4/29/25 - TipRanks.com
- Why Leggett & Platt Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Algoma Steel Group (NASDAQ:ASTL), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Odyssey Marine Exploration Stock Surges On Continued Momentum: What's Going On? - Odyssey Marine Explr (NASDAQ:OMEX)
- Dow Falls 200 Points; Alphabet Posts Upbeat Q1 Results - Azul (NYSE:AZUL), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Sea Mining Stocks Soar As Trump Signs Executive Order To Jumpstart Sector - Odyssey Marine Explr (NASDAQ:OMEX), Materion (NYSE:MTRN)
- Why Coursera Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Azitra (AMEX:AZTR), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Why Odyssey Marine Exploration (OMEX) Stock Is Exploding Higher - Odyssey Marine Explr (NASDAQ:OMEX)
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 4/17/25 - TipRanks.com
- Why United Airlines Shares Are Trading Higher By Over 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aardvark Therapeutics (NASDAQ:AARD), ASML Holding (NASDAQ:ASML)
Tagesspanne
1.75 1.86
Jahresspanne
0.27 2.25
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.75
- Eröffnung
- 1.80
- Bid
- 1.84
- Ask
- 2.14
- Tief
- 1.75
- Hoch
- 1.86
- Volumen
- 914
- Tagesänderung
- 5.14%
- Monatsänderung
- -5.15%
- 6-Monatsänderung
- 360.00%
- Jahresänderung
- 132.91%
