Valute / OMEX
OMEX: Odyssey Marine Exploration Inc
1.82 USD 0.07 (4.00%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio OMEX ha avuto una variazione del 4.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.75 e ad un massimo di 1.86.
Segui le dinamiche di Odyssey Marine Exploration Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
OMEX News
- Odyssey Marine Exploration issues shares through debt conversion
- Odyssey Marine advances fertilizer joint venture with mining rights transfer
- Odyssey Marine forms joint venture for Mexico project
- Odyssey Marine Exploration Builds Momentum Across Portfolio; CEO Mark Gordon to Present at Emerging Growth Conference on June 17
- Odyssey Marine Exploration (OMEX) Soars 225% Amid US Deep-Sea Mining Policy Shift - Odyssey Marine Explr (NASDAQ:OMEX)
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 4/29/25 - TipRanks.com
- Why Leggett & Platt Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Algoma Steel Group (NASDAQ:ASTL), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Odyssey Marine Exploration Stock Surges On Continued Momentum: What's Going On? - Odyssey Marine Explr (NASDAQ:OMEX)
- Dow Falls 200 Points; Alphabet Posts Upbeat Q1 Results - Azul (NYSE:AZUL), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Sea Mining Stocks Soar As Trump Signs Executive Order To Jumpstart Sector - Odyssey Marine Explr (NASDAQ:OMEX), Materion (NYSE:MTRN)
- Why Coursera Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Azitra (AMEX:AZTR), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Why Odyssey Marine Exploration (OMEX) Stock Is Exploding Higher - Odyssey Marine Explr (NASDAQ:OMEX)
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 4/17/25 - TipRanks.com
- Why United Airlines Shares Are Trading Higher By Over 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aardvark Therapeutics (NASDAQ:AARD), ASML Holding (NASDAQ:ASML)
Intervallo Giornaliero
1.75 1.86
Intervallo Annuale
0.27 2.25
- Chiusura Precedente
- 1.75
- Apertura
- 1.80
- Bid
- 1.82
- Ask
- 2.12
- Minimo
- 1.75
- Massimo
- 1.86
- Volume
- 1.484 K
- Variazione giornaliera
- 4.00%
- Variazione Mensile
- -6.19%
- Variazione Semestrale
- 355.00%
- Variazione Annuale
- 130.38%
21 settembre, domenica