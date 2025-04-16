Moedas / OMEX
OMEX: Odyssey Marine Exploration Inc
1.77 USD 0.09 (5.36%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do OMEX para hoje mudou para 5.36%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.63 e o mais alto foi 1.80.
Veja a dinâmica do par de moedas Odyssey Marine Exploration Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
OMEX Notícias
Faixa diária
1.63 1.80
Faixa anual
0.27 2.25
- Fechamento anterior
- 1.68
- Open
- 1.68
- Bid
- 1.77
- Ask
- 2.07
- Low
- 1.63
- High
- 1.80
- Volume
- 1.791 K
- Mudança diária
- 5.36%
- Mudança mensal
- -8.76%
- Mudança de 6 meses
- 342.50%
- Mudança anual
- 124.05%
