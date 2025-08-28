クォートセクション
OLLI: Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc

138.31 USD 1.24 (0.90%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

OLLIの今日の為替レートは、0.90%変化しました。日中、通貨は1あたり135.38の安値と139.21の高値で取引されました。

Ollie's Bargain Outlet Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
135.38 139.21
1年のレンジ
86.88 140.54
以前の終値
137.07
始値
137.12
買値
138.31
買値
138.61
安値
135.38
高値
139.21
出来高
2.199 K
1日の変化
0.90%
1ヶ月の変化
9.77%
6ヶ月の変化
19.26%
1年の変化
42.56%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K