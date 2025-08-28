通貨 / OLLI
OLLI: Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc
138.31 USD 1.24 (0.90%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
OLLIの今日の為替レートは、0.90%変化しました。日中、通貨は1あたり135.38の安値と139.21の高値で取引されました。
Ollie's Bargain Outlet Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
135.38 139.21
1年のレンジ
86.88 140.54
- 以前の終値
- 137.07
- 始値
- 137.12
- 買値
- 138.31
- 買値
- 138.61
- 安値
- 135.38
- 高値
- 139.21
- 出来高
- 2.199 K
- 1日の変化
- 0.90%
- 1ヶ月の変化
- 9.77%
- 6ヶ月の変化
- 19.26%
- 1年の変化
- 42.56%
