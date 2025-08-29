CotationsSections
Devises / OLLI
OLLI: Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc

137.48 USD 0.83 (0.60%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de OLLI a changé de -0.60% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 134.55 et à un maximum de 138.98.

Suivez la dynamique Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
134.55 138.98
Range Annuel
86.88 140.54
Clôture Précédente
138.31
Ouverture
138.98
Bid
137.48
Ask
137.78
Plus Bas
134.55
Plus Haut
138.98
Volume
2.349 K
Changement quotidien
-0.60%
Changement Mensuel
9.11%
Changement à 6 Mois
18.55%
Changement Annuel
41.70%
20 septembre, samedi