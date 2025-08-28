Divisas / OLLI
OLLI: Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc
137.07 USD 1.98 (1.47%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de OLLI de hoy ha cambiado un 1.47%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 135.58, mientras que el máximo ha alcanzado 138.83.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
135.58 138.83
Rango anual
86.88 140.54
- Cierres anteriores
- 135.09
- Open
- 135.77
- Bid
- 137.07
- Ask
- 137.37
- Low
- 135.58
- High
- 138.83
- Volumen
- 2.776 K
- Cambio diario
- 1.47%
- Cambio mensual
- 8.79%
- Cambio a 6 meses
- 18.19%
- Cambio anual
- 41.28%
