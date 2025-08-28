CotizacionesSecciones
OLLI
OLLI: Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc

137.07 USD 1.98 (1.47%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de OLLI de hoy ha cambiado un 1.47%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 135.58, mientras que el máximo ha alcanzado 138.83.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
135.58 138.83
Rango anual
86.88 140.54
Cierres anteriores
135.09
Open
135.77
Bid
137.07
Ask
137.37
Low
135.58
High
138.83
Volumen
2.776 K
Cambio diario
1.47%
Cambio mensual
8.79%
Cambio a 6 meses
18.19%
Cambio anual
41.28%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B