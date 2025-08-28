Валюты / OLLI
OLLI: Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc
135.09 USD 1.16 (0.85%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OLLI за сегодня изменился на -0.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 132.48, а максимальная — 135.60.
Следите за динамикой Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости OLLI
Дневной диапазон
132.48 135.60
Годовой диапазон
86.88 140.54
- Предыдущее закрытие
- 136.25
- Open
- 135.54
- Bid
- 135.09
- Ask
- 135.39
- Low
- 132.48
- High
- 135.60
- Объем
- 2.037 K
- Дневное изменение
- -0.85%
- Месячное изменение
- 7.21%
- 6-месячное изменение
- 16.49%
- Годовое изменение
- 39.24%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.