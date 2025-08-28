KurseKategorien
OLLI: Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc

138.31 USD 1.24 (0.90%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von OLLI hat sich für heute um 0.90% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 135.38 bis zu einem Hoch von 139.21 gehandelt.

Verfolgen Sie die Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
135.38 139.21
Jahresspanne
86.88 140.54
Vorheriger Schlusskurs
137.07
Eröffnung
137.12
Bid
138.31
Ask
138.61
Tief
135.38
Hoch
139.21
Volumen
2.199 K
Tagesänderung
0.90%
Monatsänderung
9.77%
6-Monatsänderung
19.26%
Jahresänderung
42.56%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
