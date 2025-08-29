FiyatlarBölümler
Dövizler / OLLI
OLLI: Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc

137.48 USD 0.83 (0.60%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

OLLI fiyatı bugün -0.60% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 134.55 ve Yüksek fiyatı olarak 138.98 aralığında işlem gördü.

Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
134.55 138.98
Yıllık aralık
86.88 140.54
Önceki kapanış
138.31
Açılış
138.98
Satış
137.48
Alış
137.78
Düşük
134.55
Yüksek
138.98
Hacim
2.349 K
Günlük değişim
-0.60%
Aylık değişim
9.11%
6 aylık değişim
18.55%
Yıllık değişim
41.70%
