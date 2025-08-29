Dövizler / OLLI
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
OLLI: Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc
137.48 USD 0.83 (0.60%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
OLLI fiyatı bugün -0.60% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 134.55 ve Yüksek fiyatı olarak 138.98 aralığında işlem gördü.
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OLLI haberleri
- Can Newell's Restructuring Efforts Spark a Sustainable Turnaround?
- 3 Reasons Growth Investors Will Love Ollie's Bargain Outlet (OLLI)
- Grocery Outlet's 1.1% Comps: Are Green Shoots Turning Into Growth?
- Ollie’s Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI): A Bull Case Theory
- Zacks Industry Outlook Highlights Procter & Gamble, Church & Dwight, Ollie's Bargain Outlet and Grocery Outlet
- 4 Consumer Product Stocks Showing Resilience Amid Market Headwinds
- Kroger Q2 Earnings Beat, E-commerce Sales Jump, FY25 Outlook Raised
- Is Ollie's Bargain Outlet (OLLI) Stock Outpacing Its Consumer Staples Peers This Year?
- CASY Q1 Earnings & Revenues Beat Estimates, Inside Sales Up 14.2% Y/Y
- Walmart, T-Mobile, and More: Goldman Sachs Picks 5 Stocks to Buy in 2025 - TipRanks.com
- Ollie's Bargain Outlet Holdings: Long-Term Growth Story Remains Intact (NASDAQ:OLLI)
- Ollie's Bargain Outlet Lifts Outlook
- Ollie's (OLLI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Why This 1 Growth Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Here is Why Growth Investors Should Buy Ollie's Bargain Outlet (OLLI) Now
- Ollie's Bargain Outlet Shares Are No Bargain (NASDAQ:OLLI)
- Stock Market Erases Gains As Alibaba News Hits Nvidia, AI Plays: Weekly Review
- Ollie’s Bargain Outlet price target raised to $140 from $125 at UBS
- Ollie’s Bargain Outlet stock price target raised to $156 by Craig-Hallum
- Morgan Stanley ups price targets on retail stocks on solid sales growth
- Company News for Aug 29, 2025
- Ollie’s Bargain Outlet stock price target raised to $149 by RBC Capital
- Ollie's Bargain Q2 Earnings Beat, Comps Rise 5%, Guidance Raised
- KeyBanc reiterates Overweight rating on Ollie’s Bargain Outlet stock
Günlük aralık
134.55 138.98
Yıllık aralık
86.88 140.54
- Önceki kapanış
- 138.31
- Açılış
- 138.98
- Satış
- 137.48
- Alış
- 137.78
- Düşük
- 134.55
- Yüksek
- 138.98
- Hacim
- 2.349 K
- Günlük değişim
- -0.60%
- Aylık değişim
- 9.11%
- 6 aylık değişim
- 18.55%
- Yıllık değişim
- 41.70%
21 Eylül, Pazar