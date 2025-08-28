Moedas / OLLI
OLLI: Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc
136.44 USD 0.63 (0.46%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do OLLI para hoje mudou para -0.46%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 135.65 e o mais alto foi 138.11.
Veja a dinâmica do par de moedas Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- 3 Reasons Growth Investors Will Love Ollie's Bargain Outlet (OLLI)
- Grocery Outlet's 1.1% Comps: Are Green Shoots Turning Into Growth?
- Ollie’s Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI): A Bull Case Theory
- Zacks Industry Outlook Highlights Procter & Gamble, Church & Dwight, Ollie's Bargain Outlet and Grocery Outlet
- 4 Consumer Product Stocks Showing Resilience Amid Market Headwinds
- Kroger Q2 Earnings Beat, E-commerce Sales Jump, FY25 Outlook Raised
- Is Ollie's Bargain Outlet (OLLI) Stock Outpacing Its Consumer Staples Peers This Year?
- CASY Q1 Earnings & Revenues Beat Estimates, Inside Sales Up 14.2% Y/Y
- Walmart, T-Mobile, and More: Goldman Sachs Picks 5 Stocks to Buy in 2025 - TipRanks.com
- Ollie's Bargain Outlet Holdings: Long-Term Growth Story Remains Intact (NASDAQ:OLLI)
- Ollie's Bargain Outlet Lifts Outlook
- Ollie's (OLLI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Why This 1 Growth Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Here is Why Growth Investors Should Buy Ollie's Bargain Outlet (OLLI) Now
- Ollie's Bargain Outlet Shares Are No Bargain (NASDAQ:OLLI)
- Stock Market Erases Gains As Alibaba News Hits Nvidia, AI Plays: Weekly Review
- Ollie’s Bargain Outlet price target raised to $140 from $125 at UBS
- Ollie’s Bargain Outlet stock price target raised to $156 by Craig-Hallum
- Morgan Stanley ups price targets on retail stocks on solid sales growth
- Company News for Aug 29, 2025
- Ollie’s Bargain Outlet stock price target raised to $149 by RBC Capital
- Ollie's Bargain Q2 Earnings Beat, Comps Rise 5%, Guidance Raised
- KeyBanc reiterates Overweight rating on Ollie’s Bargain Outlet stock
- Jefferies raises Ollie’s Bargain Outlet stock price target to $135 on strong growth
Faixa diária
135.65 138.11
Faixa anual
86.88 140.54
- Fechamento anterior
- 137.07
- Open
- 137.12
- Bid
- 136.44
- Ask
- 136.74
- Low
- 135.65
- High
- 138.11
- Volume
- 106
- Mudança diária
- -0.46%
- Mudança mensal
- 8.29%
- Mudança de 6 meses
- 17.65%
- Mudança anual
- 40.63%
