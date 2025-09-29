クォートセクション
通貨 / NRGD
NRGD: MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

15.42 USD 0.99 (6.86%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NRGDの今日の為替レートは、6.86%変化しました。日中、通貨は1あたり14.66の安値と15.47の高値で取引されました。

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETNダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

NRGD株の現在の価格は？

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETNの株価は本日15.42です。6.86%内で取引され、前日の終値は14.43、取引量は46に達しました。NRGDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETNの株は配当を出しますか？

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETNの現在の価格は15.42です。配当方針は会社によりますが、投資家は-37.16%やUSDにも注目します。NRGDの動きはライブチャートで確認できます。

NRGD株を買う方法は？

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETNの株は現在15.42で購入可能です。注文は通常15.42または15.72付近で行われ、46や5.18%が市場の動きを示します。NRGDの最新情報はライブチャートで確認できます。

NRGD株に投資する方法は？

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETNへの投資では、年間の値幅13.82 - 45.71と現在の15.42を考慮します。注文は多くの場合15.42や15.72で行われる前に、-2.96%や-49.48%と比較されます。NRGDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

BANK OF MONTREALの株の最高値は？

BANK OF MONTREALの過去1年の最高値は45.71でした。13.82 - 45.71内で株価は大きく変動し、14.43と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETNのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

BANK OF MONTREALの株の最低値は？

BANK OF MONTREAL(NRGD)の年間最安値は13.82でした。現在の15.42や13.82 - 45.71と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NRGDの動きはライブチャートで確認できます。

NRGDの株式分割はいつ行われましたか？

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETNは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、14.43、-37.16%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
14.66 15.47
1年のレンジ
13.82 45.71
以前の終値
14.43
始値
14.66
買値
15.42
買値
15.72
安値
14.66
高値
15.47
出来高
46
1日の変化
6.86%
1ヶ月の変化
-2.96%
6ヶ月の変化
-49.48%
1年の変化
-37.16%
