NRGD: MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN
NRGDの今日の為替レートは、6.86%変化しました。日中、通貨は1あたり14.66の安値と15.47の高値で取引されました。
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETNダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
NRGD株の現在の価格は？
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETNの株価は本日15.42です。6.86%内で取引され、前日の終値は14.43、取引量は46に達しました。NRGDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETNの株は配当を出しますか？
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETNの現在の価格は15.42です。配当方針は会社によりますが、投資家は-37.16%やUSDにも注目します。NRGDの動きはライブチャートで確認できます。
NRGD株を買う方法は？
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETNの株は現在15.42で購入可能です。注文は通常15.42または15.72付近で行われ、46や5.18%が市場の動きを示します。NRGDの最新情報はライブチャートで確認できます。
NRGD株に投資する方法は？
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETNへの投資では、年間の値幅13.82 - 45.71と現在の15.42を考慮します。注文は多くの場合15.42や15.72で行われる前に、-2.96%や-49.48%と比較されます。NRGDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
BANK OF MONTREALの株の最高値は？
BANK OF MONTREALの過去1年の最高値は45.71でした。13.82 - 45.71内で株価は大きく変動し、14.43と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETNのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
BANK OF MONTREALの株の最低値は？
BANK OF MONTREAL(NRGD)の年間最安値は13.82でした。現在の15.42や13.82 - 45.71と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NRGDの動きはライブチャートで確認できます。
NRGDの株式分割はいつ行われましたか？
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETNは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、14.43、-37.16%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 14.43
- 始値
- 14.66
- 買値
- 15.42
- 買値
- 15.72
- 安値
- 14.66
- 高値
- 15.47
- 出来高
- 46
- 1日の変化
- 6.86%
- 1ヶ月の変化
- -2.96%
- 6ヶ月の変化
- -49.48%
- 1年の変化
- -37.16%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前