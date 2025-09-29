NRGD: MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN
今日NRGD汇率已更改6.86%。当日，交易品种以低点14.66和高点15.47进行交易。
关注MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
NRGD股票今天的价格是多少？
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN股票今天的定价为15.42。它在6.86%范围内交易，昨天的收盘价为14.43，交易量达到46。NRGD的实时价格图表显示了这些更新。
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN股票是否支付股息？
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN目前的价值为15.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-37.16%和USD。实时查看图表以跟踪NRGD走势。
如何购买NRGD股票？
您可以以15.42的当前价格购买MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN股票。订单通常设置在15.42或15.72附近，而46和5.18%显示市场活动。立即关注NRGD的实时图表更新。
如何投资NRGD股票？
投资MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN需要考虑年度范围13.82 - 45.71和当前价格15.42。许多人在以15.42或15.72下订单之前，会比较-2.96%和。实时查看NRGD价格图表，了解每日变化。
BANK OF MONTREAL股票的最高价格是多少？
在过去一年中，BANK OF MONTREAL的最高价格是45.71。在13.82 - 45.71内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN的绩效。
BANK OF MONTREAL股票的最低价格是多少？
BANK OF MONTREAL（NRGD）的最低价格为13.82。将其与当前的15.42和13.82 - 45.71进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NRGD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NRGD股票是什么时候拆分的？
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.43和-37.16%中可见。
- 前一天收盘价
- 14.43
- 开盘价
- 14.66
- 卖价
- 15.42
- 买价
- 15.72
- 最低价
- 14.66
- 最高价
- 15.47
- 交易量
- 46
- 日变化
- 6.86%
- 月变化
- -2.96%
- 6个月变化
- -49.48%
- 年变化
- -37.16%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值