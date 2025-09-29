报价部分
货币 / NRGD
回到股票

NRGD: MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

15.42 USD 0.99 (6.86%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日NRGD汇率已更改6.86%。当日，交易品种以低点14.66和高点15.47进行交易。

关注MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

NRGD股票今天的价格是多少？

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN股票今天的定价为15.42。它在6.86%范围内交易，昨天的收盘价为14.43，交易量达到46。NRGD的实时价格图表显示了这些更新。

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN股票是否支付股息？

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN目前的价值为15.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-37.16%和USD。实时查看图表以跟踪NRGD走势。

如何购买NRGD股票？

您可以以15.42的当前价格购买MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN股票。订单通常设置在15.42或15.72附近，而46和5.18%显示市场活动。立即关注NRGD的实时图表更新。

如何投资NRGD股票？

投资MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN需要考虑年度范围13.82 - 45.71和当前价格15.42。许多人在以15.42或15.72下订单之前，会比较-2.96%和。实时查看NRGD价格图表，了解每日变化。

BANK OF MONTREAL股票的最高价格是多少？

在过去一年中，BANK OF MONTREAL的最高价格是45.71。在13.82 - 45.71内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN的绩效。

BANK OF MONTREAL股票的最低价格是多少？

BANK OF MONTREAL（NRGD）的最低价格为13.82。将其与当前的15.42和13.82 - 45.71进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NRGD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NRGD股票是什么时候拆分的？

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.43和-37.16%中可见。

日范围
14.66 15.47
年范围
13.82 45.71
前一天收盘价
14.43
开盘价
14.66
卖价
15.42
买价
15.72
最低价
14.66
最高价
15.47
交易量
46
日变化
6.86%
月变化
-2.96%
6个月变化
-49.48%
年变化
-37.16%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值