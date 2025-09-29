NRGD股票今天的价格是多少？ MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN股票今天的定价为15.42。它在6.86%范围内交易，昨天的收盘价为14.43，交易量达到46。NRGD的实时价格图表显示了这些更新。

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN股票是否支付股息？ MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN目前的价值为15.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-37.16%和USD。实时查看图表以跟踪NRGD走势。

如何购买NRGD股票？ 您可以以15.42的当前价格购买MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN股票。订单通常设置在15.42或15.72附近，而46和5.18%显示市场活动。立即关注NRGD的实时图表更新。

如何投资NRGD股票？ 投资MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN需要考虑年度范围13.82 - 45.71和当前价格15.42。许多人在以15.42或15.72下订单之前，会比较-2.96%和。实时查看NRGD价格图表，了解每日变化。

BANK OF MONTREAL股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，BANK OF MONTREAL的最高价格是45.71。在13.82 - 45.71内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN的绩效。

BANK OF MONTREAL股票的最低价格是多少？ BANK OF MONTREAL（NRGD）的最低价格为13.82。将其与当前的15.42和13.82 - 45.71进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NRGD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。