NRGD: MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN
Le taux de change de NRGD a changé de 6.86% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 14.66 et à un maximum de 15.47.
Suivez la dynamique MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action NRGD aujourd'hui ?
L'action MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN est cotée à 15.42 aujourd'hui. Elle se négocie dans 6.86%, a clôturé hier à 14.43 et son volume d'échange a atteint 46. Le graphique en temps réel du cours de NRGD présente ces mises à jour.
L'action MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN verse-t-elle des dividendes ?
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN est actuellement valorisé à 15.42. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -37.16% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de NRGD.
Comment acheter des actions NRGD ?
Vous pouvez acheter des actions MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN au cours actuel de 15.42. Les ordres sont généralement placés à proximité de 15.42 ou de 15.72, le 46 et le 5.18% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de NRGD sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action NRGD ?
Investir dans MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN implique de prendre en compte la fourchette annuelle 13.82 - 45.71 et le prix actuel 15.42. Beaucoup comparent -2.96% et -49.48% avant de passer des ordres à 15.42 ou 15.72. Consultez le graphique du cours de NRGD en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action BANK OF MONTREAL ?
Le cours le plus élevé de BANK OF MONTREAL l'année dernière était 45.71. Au cours de 13.82 - 45.71, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 14.43 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action BANK OF MONTREAL ?
Le cours le plus bas de BANK OF MONTREAL (NRGD) sur l'année a été 13.82. Sa comparaison avec 15.42 et 13.82 - 45.71 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de NRGD sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action NRGD a-t-elle été divisée ?
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 14.43 et -37.16% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 14.43
- Ouverture
- 14.66
- Bid
- 15.42
- Ask
- 15.72
- Plus Bas
- 14.66
- Plus Haut
- 15.47
- Volume
- 46
- Changement quotidien
- 6.86%
- Changement Mensuel
- -2.96%
- Changement à 6 Mois
- -49.48%
- Changement Annuel
- -37.16%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4