NRGD: MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN
Der Wechselkurs von NRGD hat sich für heute um 6.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.66 bis zu einem Hoch von 15.47 gehandelt.
Verfolgen Sie die MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von NRGD heute?
Die Aktie von MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) notiert heute bei 15.42. Sie wird innerhalb einer Spanne von 6.86% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 14.43 und das Handelsvolumen erreichte 46. Das Live-Chart von NRGD zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie NRGD Dividenden?
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN wird derzeit mit 15.42 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -37.16% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von NRGD zu verfolgen.
Wie kaufe ich NRGD-Aktien?
Sie können Aktien von MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) zum aktuellen Kurs von 15.42 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 15.42 oder 15.72 platziert, während 46 und 5.18% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von NRGD auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in NRGD-Aktien?
Bei einer Investition in MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN müssen die jährliche Spanne 13.82 - 45.71 und der aktuelle Kurs 15.42 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -2.96% und -49.48%, bevor sie Orders zu 15.42 oder 15.72 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von NRGD.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von BANK OF MONTREAL?
Der höchste Kurs von BANK OF MONTREAL (NRGD) im vergangenen Jahr lag bei 45.71. Innerhalb von 13.82 - 45.71 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 14.43 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von BANK OF MONTREAL?
Der niedrigste Kurs von BANK OF MONTREAL (NRGD) im Laufe des Jahres betrug 13.82. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 15.42 und der Spanne 13.82 - 45.71 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von NRGD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von NRGD statt?
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 14.43 und -37.16% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.43
- Eröffnung
- 14.66
- Bid
- 15.42
- Ask
- 15.72
- Tief
- 14.66
- Hoch
- 15.47
- Volumen
- 46
- Tagesänderung
- 6.86%
- Monatsänderung
- -2.96%
- 6-Monatsänderung
- -49.48%
- Jahresänderung
- -37.16%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4