Der Wechselkurs von NRGD hat sich für heute um 6.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.66 bis zu einem Hoch von 15.47 gehandelt.

Verfolgen Sie die MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.