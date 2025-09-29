КотировкиРазделы
NRGD: MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

15.42 USD 0.99 (6.86%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NRGD за сегодня изменился на 6.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.66, а максимальная — 15.47.

Следите за динамикой MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NRGD сегодня?

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) сегодня оценивается на уровне 15.42. Инструмент торгуется в пределах 6.86%, вчерашнее закрытие составило 14.43, а торговый объем достиг 46. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NRGD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN?

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN в настоящее время оценивается в 15.42. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -37.16% и USD. Отслеживайте движения NRGD на графике в реальном времени.

Как купить акции NRGD?

Вы можете купить акции MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) по текущей цене 15.42. Ордера обычно размещаются около 15.42 или 15.72, тогда как 46 и 5.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NRGD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NRGD?

Инвестирование в MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN предполагает учет годового диапазона 13.82 - 45.71 и текущей цены 15.42. Многие сравнивают -2.96% и -49.48% перед размещением ордеров на 15.42 или 15.72. Изучайте ежедневные изменения цены NRGD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BANK OF MONTREAL?

Самая высокая цена BANK OF MONTREAL (NRGD) за последний год составила 45.71. Акции заметно колебались в пределах 13.82 - 45.71, сравнение с 14.43 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BANK OF MONTREAL?

Самая низкая цена BANK OF MONTREAL (NRGD) за год составила 13.82. Сравнение с текущими 15.42 и 13.82 - 45.71 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NRGD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NRGD?

В прошлом MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.43 и -37.16% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
14.66 15.47
Годовой диапазон
13.82 45.71
Предыдущее закрытие
14.43
Open
14.66
Bid
15.42
Ask
15.72
Low
14.66
High
15.47
Объем
46
Дневное изменение
6.86%
Месячное изменение
-2.96%
6-месячное изменение
-49.48%
Годовое изменение
-37.16%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.