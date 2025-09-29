- Обзор рынка
NRGD: MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN
Курс NRGD за сегодня изменился на 6.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.66, а максимальная — 15.47.
Следите за динамикой MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NRGD сегодня?
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) сегодня оценивается на уровне 15.42. Инструмент торгуется в пределах 6.86%, вчерашнее закрытие составило 14.43, а торговый объем достиг 46. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NRGD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN?
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN в настоящее время оценивается в 15.42. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -37.16% и USD. Отслеживайте движения NRGD на графике в реальном времени.
Как купить акции NRGD?
Вы можете купить акции MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) по текущей цене 15.42. Ордера обычно размещаются около 15.42 или 15.72, тогда как 46 и 5.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NRGD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NRGD?
Инвестирование в MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN предполагает учет годового диапазона 13.82 - 45.71 и текущей цены 15.42. Многие сравнивают -2.96% и -49.48% перед размещением ордеров на 15.42 или 15.72. Изучайте ежедневные изменения цены NRGD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BANK OF MONTREAL?
Самая высокая цена BANK OF MONTREAL (NRGD) за последний год составила 45.71. Акции заметно колебались в пределах 13.82 - 45.71, сравнение с 14.43 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BANK OF MONTREAL?
Самая низкая цена BANK OF MONTREAL (NRGD) за год составила 13.82. Сравнение с текущими 15.42 и 13.82 - 45.71 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NRGD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NRGD?
В прошлом MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.43 и -37.16% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 14.43
- Open
- 14.66
- Bid
- 15.42
- Ask
- 15.72
- Low
- 14.66
- High
- 15.47
- Объем
- 46
- Дневное изменение
- 6.86%
- Месячное изменение
- -2.96%
- 6-месячное изменение
- -49.48%
- Годовое изменение
- -37.16%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%