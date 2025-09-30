- Panoramica
NRGD: MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN
Il tasso di cambio NRGD ha avuto una variazione del 6.86% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.66 e ad un massimo di 15.47.
Segui le dinamiche di MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni NRGD oggi?
Oggi le azioni MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN sono prezzate a 15.42. Viene scambiato all'interno di 6.86%, la chiusura di ieri è stata 14.43 e il volume degli scambi ha raggiunto 46. Il grafico dei prezzi in tempo reale di NRGD mostra questi aggiornamenti.
Le azioni MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN pagano dividendi?
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN è attualmente valutato a 15.42. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -37.16% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di NRGD.
Come acquistare azioni NRGD?
Puoi acquistare azioni MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN al prezzo attuale di 15.42. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 15.42 o 15.72, mentre 46 e 5.18% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di NRGD sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni NRGD?
Investire in MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN implica considerare l'intervallo annuale 13.82 - 45.71 e il prezzo attuale 15.42. Molti confrontano -2.96% e -49.48% prima di effettuare ordini su 15.42 o 15.72. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di NRGD con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni BANK OF MONTREAL?
Il prezzo massimo di BANK OF MONTREAL nell'ultimo anno è stato 45.71. All'interno di 13.82 - 45.71, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 14.43 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni BANK OF MONTREAL?
Il prezzo più basso di BANK OF MONTREAL (NRGD) nel corso dell'anno è stato 13.82. Confrontandolo con gli attuali 15.42 e 13.82 - 45.71 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda NRGD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di NRGD?
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 14.43 e -37.16%.
- Chiusura Precedente
- 14.43
- Apertura
- 14.66
- Bid
- 15.42
- Ask
- 15.72
- Minimo
- 14.66
- Massimo
- 15.47
- Volume
- 46
- Variazione giornaliera
- 6.86%
- Variazione Mensile
- -2.96%
- Variazione Semestrale
- -49.48%
- Variazione Annuale
- -37.16%
