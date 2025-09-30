QuotazioniSezioni
Valute / NRGD
Tornare a Azioni

NRGD: MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

15.42 USD 0.99 (6.86%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NRGD ha avuto una variazione del 6.86% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.66 e ad un massimo di 15.47.

Segui le dinamiche di MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni NRGD oggi?

Oggi le azioni MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN sono prezzate a 15.42. Viene scambiato all'interno di 6.86%, la chiusura di ieri è stata 14.43 e il volume degli scambi ha raggiunto 46. Il grafico dei prezzi in tempo reale di NRGD mostra questi aggiornamenti.

Le azioni MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN pagano dividendi?

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN è attualmente valutato a 15.42. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -37.16% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di NRGD.

Come acquistare azioni NRGD?

Puoi acquistare azioni MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN al prezzo attuale di 15.42. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 15.42 o 15.72, mentre 46 e 5.18% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di NRGD sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni NRGD?

Investire in MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN implica considerare l'intervallo annuale 13.82 - 45.71 e il prezzo attuale 15.42. Molti confrontano -2.96% e -49.48% prima di effettuare ordini su 15.42 o 15.72. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di NRGD con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni BANK OF MONTREAL?

Il prezzo massimo di BANK OF MONTREAL nell'ultimo anno è stato 45.71. All'interno di 13.82 - 45.71, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 14.43 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni BANK OF MONTREAL?

Il prezzo più basso di BANK OF MONTREAL (NRGD) nel corso dell'anno è stato 13.82. Confrontandolo con gli attuali 15.42 e 13.82 - 45.71 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda NRGD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di NRGD?

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 14.43 e -37.16%.

Intervallo Giornaliero
14.66 15.47
Intervallo Annuale
13.82 45.71
Chiusura Precedente
14.43
Apertura
14.66
Bid
15.42
Ask
15.72
Minimo
14.66
Massimo
15.47
Volume
46
Variazione giornaliera
6.86%
Variazione Mensile
-2.96%
Variazione Semestrale
-49.48%
Variazione Annuale
-37.16%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4