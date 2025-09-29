- Panorámica
NRGD: MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN
El tipo de cambio de NRGD de hoy ha cambiado un 6.86%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 14.66, mientras que el máximo ha alcanzado 15.47.
Siga la dinámica de la pareja de divisas MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de NRGD hoy?
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) se evalúa hoy en 15.42. El instrumento se negocia dentro de 6.86%; el cierre de ayer ha sido 14.43 y el volumen comercial ha alcanzado 46. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios NRGD en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN?
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN se evalúa actualmente en 15.42. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -37.16% y USD. Monitoree los movimientos de NRGD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de NRGD?
Puede comprar acciones de MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) al precio actual de 15.42. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 15.42 o 15.72, mientras que 46 y 5.18% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de NRGD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de NRGD?
Invertir en MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN implica tener en cuenta el rango anual 13.82 - 45.71 y el precio actual 15.42. Muchos comparan -2.96% y -49.48% antes de colocar órdenes en 15.42 o 15.72. Estudie los cambios diarios de precios de NRGD en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de BANK OF MONTREAL?
El precio más alto de BANK OF MONTREAL (NRGD) en el último año ha sido 45.71. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 13.82 - 45.71, una comparación con 14.43 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de BANK OF MONTREAL?
El precio más bajo de BANK OF MONTREAL (NRGD) para el año ha sido 13.82. La comparación con los actuales 15.42 y 13.82 - 45.71 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de NRGD en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de NRGD?
En el pasado, MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 14.43 y -37.16% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 14.43
- Open
- 14.66
- Bid
- 15.42
- Ask
- 15.72
- Low
- 14.66
- High
- 15.47
- Volumen
- 46
- Cambio diario
- 6.86%
- Cambio mensual
- -2.96%
- Cambio a 6 meses
- -49.48%
- Cambio anual
- -37.16%
