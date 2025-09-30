- Visão do mercado
NRGD: MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN
A taxa do NRGD para hoje mudou para 6.86%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 14.66 e o mais alto foi 15.47.
Veja a dinâmica do par de moedas MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de NRGD hoje?
Hoje MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) está avaliado em 15.42. O instrumento é negociado dentro de 6.86%, o fechamento de ontem foi 14.43, e o volume de negociação atingiu 46. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de NRGD em tempo real.
As ações de MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN pagam dividendos?
Atualmente MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN está avaliado em 15.42. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -37.16% e USD. Monitore os movimentos de NRGD no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de NRGD?
Você pode comprar ações de MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) pelo preço atual 15.42. Ordens geralmente são executadas perto de 15.42 ou 15.72, enquanto 46 e 5.18% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de NRGD no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de NRGD?
Investir em MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN envolve considerar a faixa anual 13.82 - 45.71 e o preço atual 15.42. Muitos comparam -2.96% e -49.48% antes de enviar ordens em 15.42 ou 15.72. Estude as mudanças diárias de preço de NRGD no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações BANK OF MONTREAL?
O maior preço de BANK OF MONTREAL (NRGD) no último ano foi 45.71. As ações oscilaram bastante dentro de 13.82 - 45.71, e a comparação com 14.43 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações BANK OF MONTREAL?
O menor preço de BANK OF MONTREAL (NRGD) no ano foi 13.82. A comparação com o preço atual 15.42 e 13.82 - 45.71 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de NRGD em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de NRGD?
No passado MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 14.43 e -37.16% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 14.43
- Open
- 14.66
- Bid
- 15.42
- Ask
- 15.72
- Low
- 14.66
- High
- 15.47
- Volume
- 46
- Mudança diária
- 6.86%
- Mudança mensal
- -2.96%
- Mudança de 6 meses
- -49.48%
- Mudança anual
- -37.16%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4