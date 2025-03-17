通貨 / NAAS
NAAS: NaaS Technology Inc - American Depositary Shares
3.90 USD 0.06 (1.56%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NAASの今日の為替レートは、1.56%変化しました。日中、通貨は1あたり3.75の安値と3.97の高値で取引されました。
NaaS Technology Inc - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
NAAS News
- Upcoming Stock Splits This Week (July 28 to August 1) – Stay Invested - TipRanks.com
- Why BlackBerry Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BlackBerry (NYSE:BB), Allot (NASDAQ:ALLT)
- NaaS Technology receives Nasdaq compliance notice for market value
- NaaS Technology faces Nasdaq non-compliance over late report
- Dow Jumps Over 150 Points; Domino's Pizza Posts Upbeat Earnings - CG Oncology (NASDAQ:CGON), Domino's Pizza (NASDAQ:DPZ)
- Why Is Chinese EV Charging Provider NaaS Technology's Stock Surging Today? - Naas Technology (NASDAQ:NAAS), Xiaomi (OTC:XIACF), Xiaomi (OTC:XIACY)
1日のレンジ
3.75 3.97
1年のレンジ
0.41 4.28
- 以前の終値
- 3.84
- 始値
- 3.77
- 買値
- 3.90
- 買値
- 4.20
- 安値
- 3.75
- 高値
- 3.97
- 出来高
- 254
- 1日の変化
- 1.56%
- 1ヶ月の変化
- 27.45%
- 6ヶ月の変化
- 465.22%
- 1年の変化
- -4.18%
