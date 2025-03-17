クォートセクション
通貨 / NAAS
NAAS: NaaS Technology Inc - American Depositary Shares

3.90 USD 0.06 (1.56%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NAASの今日の為替レートは、1.56%変化しました。日中、通貨は1あたり3.75の安値と3.97の高値で取引されました。

NaaS Technology Inc - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
3.75 3.97
1年のレンジ
0.41 4.28
以前の終値
3.84
始値
3.77
買値
3.90
買値
4.20
安値
3.75
高値
3.97
出来高
254
1日の変化
1.56%
1ヶ月の変化
27.45%
6ヶ月の変化
465.22%
1年の変化
-4.18%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K