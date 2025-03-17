CotizacionesSecciones
Divisas / NAAS
Volver a Acciones

NAAS: NaaS Technology Inc - American Depositary Shares

4.10 USD 0.20 (5.13%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de NAAS de hoy ha cambiado un 5.13%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.86, mientras que el máximo ha alcanzado 4.31.

Siga la dinámica de la pareja de divisas NaaS Technology Inc - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NAAS News

Rango diario
3.86 4.31
Rango anual
0.41 4.31
Cierres anteriores
3.90
Open
3.89
Bid
4.10
Ask
4.40
Low
3.86
High
4.31
Volumen
218
Cambio diario
5.13%
Cambio mensual
33.99%
Cambio a 6 meses
494.20%
Cambio anual
0.74%
21 septiembre, domingo