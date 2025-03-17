Divisas / NAAS
NAAS: NaaS Technology Inc - American Depositary Shares
4.10 USD 0.20 (5.13%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NAAS de hoy ha cambiado un 5.13%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.86, mientras que el máximo ha alcanzado 4.31.
Siga la dinámica de la pareja de divisas NaaS Technology Inc - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
NAAS News
- Upcoming Stock Splits This Week (July 28 to August 1) – Stay Invested - TipRanks.com
- Why BlackBerry Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BlackBerry (NYSE:BB), Allot (NASDAQ:ALLT)
- NaaS Technology receives Nasdaq compliance notice for market value
- NaaS Technology faces Nasdaq non-compliance over late report
- Dow Jumps Over 150 Points; Domino's Pizza Posts Upbeat Earnings - CG Oncology (NASDAQ:CGON), Domino's Pizza (NASDAQ:DPZ)
- Why Is Chinese EV Charging Provider NaaS Technology's Stock Surging Today? - Naas Technology (NASDAQ:NAAS), Xiaomi (OTC:XIACF), Xiaomi (OTC:XIACY)
Rango diario
3.86 4.31
Rango anual
0.41 4.31
- Cierres anteriores
- 3.90
- Open
- 3.89
- Bid
- 4.10
- Ask
- 4.40
- Low
- 3.86
- High
- 4.31
- Volumen
- 218
- Cambio diario
- 5.13%
- Cambio mensual
- 33.99%
- Cambio a 6 meses
- 494.20%
- Cambio anual
- 0.74%
21 septiembre, domingo