NAAS: NaaS Technology Inc - American Depositary Shares

3.89 USD 0.01 (0.26%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NAAS hat sich für heute um -0.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.89 bis zu einem Hoch von 3.89 gehandelt.

Verfolgen Sie die NaaS Technology Inc - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

NAAS News

Tagesspanne
3.89 3.89
Jahresspanne
0.41 4.28
Vorheriger Schlusskurs
3.90
Eröffnung
3.89
Bid
3.89
Ask
4.19
Tief
3.89
Hoch
3.89
Volumen
2
Tagesänderung
-0.26%
Monatsänderung
27.12%
6-Monatsänderung
463.77%
Jahresänderung
-4.42%
