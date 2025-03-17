Währungen / NAAS
NAAS: NaaS Technology Inc - American Depositary Shares
3.89 USD 0.01 (0.26%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NAAS hat sich für heute um -0.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.89 bis zu einem Hoch von 3.89 gehandelt.
Verfolgen Sie die NaaS Technology Inc - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NAAS News
- Upcoming Stock Splits This Week (July 28 to August 1) – Stay Invested - TipRanks.com
- Why BlackBerry Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BlackBerry (NYSE:BB), Allot (NASDAQ:ALLT)
- NaaS Technology receives Nasdaq compliance notice for market value
- NaaS Technology faces Nasdaq non-compliance over late report
- Dow Jumps Over 150 Points; Domino's Pizza Posts Upbeat Earnings - CG Oncology (NASDAQ:CGON), Domino's Pizza (NASDAQ:DPZ)
- Why Is Chinese EV Charging Provider NaaS Technology's Stock Surging Today? - Naas Technology (NASDAQ:NAAS), Xiaomi (OTC:XIACF), Xiaomi (OTC:XIACY)
Tagesspanne
3.89 3.89
Jahresspanne
0.41 4.28
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.90
- Eröffnung
- 3.89
- Bid
- 3.89
- Ask
- 4.19
- Tief
- 3.89
- Hoch
- 3.89
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- -0.26%
- Monatsänderung
- 27.12%
- 6-Monatsänderung
- 463.77%
- Jahresänderung
- -4.42%
