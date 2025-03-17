Valute / NAAS
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
NAAS: NaaS Technology Inc - American Depositary Shares
4.10 USD 0.20 (5.13%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NAAS ha avuto una variazione del 5.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.86 e ad un massimo di 4.31.
Segui le dinamiche di NaaS Technology Inc - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NAAS News
- Upcoming Stock Splits This Week (July 28 to August 1) – Stay Invested - TipRanks.com
- Why BlackBerry Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BlackBerry (NYSE:BB), Allot (NASDAQ:ALLT)
- NaaS Technology receives Nasdaq compliance notice for market value
- NaaS Technology faces Nasdaq non-compliance over late report
- Dow Jumps Over 150 Points; Domino's Pizza Posts Upbeat Earnings - CG Oncology (NASDAQ:CGON), Domino's Pizza (NASDAQ:DPZ)
- Dow Jumps Over 150 Points; Domino's Pizza Posts Upbeat Earnings - CG Oncology (NASDAQ:CGON), Domino's Pizza (NASDAQ:DPZ)
- Why Is Chinese EV Charging Provider NaaS Technology's Stock Surging Today? - Naas Technology (NASDAQ:NAAS), Xiaomi (OTC:XIACF), Xiaomi (OTC:XIACY)
Intervallo Giornaliero
3.86 4.31
Intervallo Annuale
0.41 4.31
- Chiusura Precedente
- 3.90
- Apertura
- 3.89
- Bid
- 4.10
- Ask
- 4.40
- Minimo
- 3.86
- Massimo
- 4.31
- Volume
- 218
- Variazione giornaliera
- 5.13%
- Variazione Mensile
- 33.99%
- Variazione Semestrale
- 494.20%
- Variazione Annuale
- 0.74%
20 settembre, sabato