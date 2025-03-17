КотировкиРазделы
NAAS
NAAS: NaaS Technology Inc - American Depositary Shares

3.50 USD 0.32 (10.06%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NAAS за сегодня изменился на 10.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.22, а максимальная — 3.56.

Следите за динамикой NaaS Technology Inc - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
3.22 3.56
Годовой диапазон
0.41 4.28
Предыдущее закрытие
3.18
Open
3.22
Bid
3.50
Ask
3.80
Low
3.22
High
3.56
Объем
178
Дневное изменение
10.06%
Месячное изменение
14.38%
6-месячное изменение
407.25%
Годовое изменение
-14.00%
