Валюты / NAAS
NAAS: NaaS Technology Inc - American Depositary Shares
3.50 USD 0.32 (10.06%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NAAS за сегодня изменился на 10.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.22, а максимальная — 3.56.
Следите за динамикой NaaS Technology Inc - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
3.22 3.56
Годовой диапазон
0.41 4.28
- Предыдущее закрытие
- 3.18
- Open
- 3.22
- Bid
- 3.50
- Ask
- 3.80
- Low
- 3.22
- High
- 3.56
- Объем
- 178
- Дневное изменение
- 10.06%
- Месячное изменение
- 14.38%
- 6-месячное изменение
- 407.25%
- Годовое изменение
- -14.00%
