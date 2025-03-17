FiyatlarBölümler
Dövizler / NAAS
NAAS: NaaS Technology Inc - American Depositary Shares

4.10 USD 0.20 (5.13%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NAAS fiyatı bugün 5.13% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.86 ve Yüksek fiyatı olarak 4.31 aralığında işlem gördü.

NaaS Technology Inc - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
3.86 4.31
Yıllık aralık
0.41 4.31
Önceki kapanış
3.90
Açılış
3.89
Satış
4.10
Alış
4.40
Düşük
3.86
Yüksek
4.31
Hacim
218
Günlük değişim
5.13%
Aylık değişim
33.99%
6 aylık değişim
494.20%
Yıllık değişim
0.74%
