통화 / NAAS
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
NAAS: NaaS Technology Inc - American Depositary Shares
4.10 USD 0.20 (5.13%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NAAS 환율이 오늘 5.13%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.86이고 고가는 4.31이었습니다.
NaaS Technology Inc - American Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NAAS News
- Upcoming Stock Splits This Week (July 28 to August 1) – Stay Invested - TipRanks.com
- Why BlackBerry Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BlackBerry (NYSE:BB), Allot (NASDAQ:ALLT)
- NaaS Technology receives Nasdaq compliance notice for market value
- NaaS Technology faces Nasdaq non-compliance over late report
- Dow Jumps Over 150 Points; Domino's Pizza Posts Upbeat Earnings - CG Oncology (NASDAQ:CGON), Domino's Pizza (NASDAQ:DPZ)
- Dow Jumps Over 150 Points; Domino's Pizza Posts Upbeat Earnings - CG Oncology (NASDAQ:CGON), Domino's Pizza (NASDAQ:DPZ)
- Why Is Chinese EV Charging Provider NaaS Technology's Stock Surging Today? - Naas Technology (NASDAQ:NAAS), Xiaomi (OTC:XIACF), Xiaomi (OTC:XIACY)
일일 변동 비율
3.86 4.31
년간 변동
0.41 4.31
- 이전 종가
- 3.90
- 시가
- 3.89
- Bid
- 4.10
- Ask
- 4.40
- 저가
- 3.86
- 고가
- 4.31
- 볼륨
- 218
- 일일 변동
- 5.13%
- 월 변동
- 33.99%
- 6개월 변동
- 494.20%
- 년간 변동율
- 0.74%
20 9월, 토요일