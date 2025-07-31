通貨 / MGA
MGA: Magna International Inc
47.31 USD 0.55 (1.18%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MGAの今日の為替レートは、1.18%変化しました。日中、通貨は1あたり46.83の安値と47.45の高値で取引されました。
Magna International Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
MGA News
- マグナ・インターナショナル株、52週高値の47.24ドルを記録
- Magna International stock hits 52-week high at 47.24 USD
- Could the Back Half of Fiscal 2026 Unlock Modine's Margin Growth?
- 欧州は中国EVに関する米国の前兆となるか？
- Is Europe a harbinger for the U.S. on China EVs?
- What's Going On With XPeng Stock Monday? - XPeng (NYSE:XPEV), Magna International (NYSE:MGA)
- 中国のエックスパングがマグナと提携し、オーストリアでEVを製造へ
- China’s Xpeng partners with Magna to build EVs in Austria
- Ford Recalls 1.45 Million Vehicles Over Rearview Camera Flaw
- CIBC assumes coverage of Magna Int’l stock with Neutral rating
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- What's Going On With Nvidia Stock Monday? - NVIDIA (NASDAQ:NVDA)
- The Game Theoretical View on US Canada Tariffs (NYSEARCA:SPY)
- Magna Q2 Earnings Surpass Expectations, Guidance Revised
- Magna Int’l stock price target raised to $42 by CFRA on improved outlook
- Magna Int’l stock price target raised to $47 from $46 at BMO Capital
- These 2 Auto, Tires and Trucks Stocks Could Beat Earnings: Why They Should Be on Your Radar
- Why Is Magna International Stock Surging Friday? - Magna International (NYSE:MGA)
- Magna (MGA) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Magna Intl earnings beat by $0.29, revenue topped estimates
- Amazon, Coinbase and Tesla fall premarket; Apple and Reddit rise
- Magna (MGA) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Magna raises sales forecast, beats quarterly view on cost cuts
- Exxon, Chevron, Linde, and more set to report earnings Friday
1日のレンジ
46.83 47.45
1年のレンジ
30.39 47.54
- 以前の終値
- 46.76
- 始値
- 47.05
- 買値
- 47.31
- 買値
- 47.61
- 安値
- 46.83
- 高値
- 47.45
- 出来高
- 1.664 K
- 1日の変化
- 1.18%
- 1ヶ月の変化
- 4.85%
- 6ヶ月の変化
- 39.72%
- 1年の変化
- 15.42%
