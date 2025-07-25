KurseKategorien
Währungen / MGA
Zurück zum Aktien

MGA: Magna International Inc

47.31 USD 0.55 (1.18%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MGA hat sich für heute um 1.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 46.83 bis zu einem Hoch von 47.45 gehandelt.

Verfolgen Sie die Magna International Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MGA News

Tagesspanne
46.83 47.45
Jahresspanne
30.39 47.54
Vorheriger Schlusskurs
46.76
Eröffnung
47.05
Bid
47.31
Ask
47.61
Tief
46.83
Hoch
47.45
Volumen
1.664 K
Tagesänderung
1.18%
Monatsänderung
4.85%
6-Monatsänderung
39.72%
Jahresänderung
15.42%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K