Währungen / MGA
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MGA: Magna International Inc
47.31 USD 0.55 (1.18%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MGA hat sich für heute um 1.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 46.83 bis zu einem Hoch von 47.45 gehandelt.
Verfolgen Sie die Magna International Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MGA News
- Magna-Aktie markiert neues 52-Wochen-Hoch bei 47,24 USD
- Magna International stock hits 52-week high at 47.24 USD
- Could the Back Half of Fiscal 2026 Unlock Modine's Margin Growth?
- Is Europe a harbinger for the U.S. on China EVs?
- What's Going On With XPeng Stock Monday? - XPeng (NYSE:XPEV), Magna International (NYSE:MGA)
- China’s Xpeng partners with Magna to build EVs in Austria
- Ford Recalls 1.45 Million Vehicles Over Rearview Camera Flaw
- CIBC assumes coverage of Magna Int’l stock with Neutral rating
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- What's Going On With Nvidia Stock Monday? - NVIDIA (NASDAQ:NVDA)
- The Game Theoretical View on US Canada Tariffs (NYSEARCA:SPY)
- Magna Q2 Earnings Surpass Expectations, Guidance Revised
- Magna Int’l stock price target raised to $42 by CFRA on improved outlook
- Magna Int’l stock price target raised to $47 from $46 at BMO Capital
- These 2 Auto, Tires and Trucks Stocks Could Beat Earnings: Why They Should Be on Your Radar
- Why Is Magna International Stock Surging Friday? - Magna International (NYSE:MGA)
- Magna (MGA) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Magna Intl earnings beat by $0.29, revenue topped estimates
- Amazon, Coinbase and Tesla fall premarket; Apple and Reddit rise
- Magna (MGA) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Magna raises sales forecast, beats quarterly view on cost cuts
- Exxon, Chevron, Linde, and more set to report earnings Friday
- LCI (LCII) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
- Magna (MGA) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
Tagesspanne
46.83 47.45
Jahresspanne
30.39 47.54
- Vorheriger Schlusskurs
- 46.76
- Eröffnung
- 47.05
- Bid
- 47.31
- Ask
- 47.61
- Tief
- 46.83
- Hoch
- 47.45
- Volumen
- 1.664 K
- Tagesänderung
- 1.18%
- Monatsänderung
- 4.85%
- 6-Monatsänderung
- 39.72%
- Jahresänderung
- 15.42%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K