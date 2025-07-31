통화 / MGA
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
MGA: Magna International Inc
46.95 USD 0.36 (0.76%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MGA 환율이 오늘 -0.76%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 46.81이고 고가는 47.79이었습니다.
Magna International Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MGA News
- 마그나 인터내셔널, 주당 47.24달러로 52주 신고가 경신
- Magna International stock hits 52-week high at 47.24 USD
- Could the Back Half of Fiscal 2026 Unlock Modine's Margin Growth?
- 유럽의 중국 전기차 수용, 미국에도 영향 줄까?
- Is Europe a harbinger for the U.S. on China EVs?
- What's Going On With XPeng Stock Monday? - XPeng (NYSE:XPEV), Magna International (NYSE:MGA)
- 샤오펑모터스, 오스트리아서 Magna와 협력 EV 생산
- China’s Xpeng partners with Magna to build EVs in Austria
- Ford Recalls 1.45 Million Vehicles Over Rearview Camera Flaw
- CIBC assumes coverage of Magna Int’l stock with Neutral rating
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- What's Going On With Nvidia Stock Monday? - NVIDIA (NASDAQ:NVDA)
- The Game Theoretical View on US Canada Tariffs (NYSEARCA:SPY)
- Magna Q2 Earnings Surpass Expectations, Guidance Revised
- Magna Int’l stock price target raised to $42 by CFRA on improved outlook
- Magna Int’l stock price target raised to $47 from $46 at BMO Capital
- These 2 Auto, Tires and Trucks Stocks Could Beat Earnings: Why They Should Be on Your Radar
- Why Is Magna International Stock Surging Friday? - Magna International (NYSE:MGA)
- Magna (MGA) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Magna Intl earnings beat by $0.29, revenue topped estimates
- Amazon, Coinbase and Tesla fall premarket; Apple and Reddit rise
- Magna (MGA) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Magna raises sales forecast, beats quarterly view on cost cuts
- Exxon, Chevron, Linde, and more set to report earnings Friday
일일 변동 비율
46.81 47.79
년간 변동
30.39 47.79
- 이전 종가
- 47.31
- 시가
- 47.56
- Bid
- 46.95
- Ask
- 47.25
- 저가
- 46.81
- 고가
- 47.79
- 볼륨
- 2.217 K
- 일일 변동
- -0.76%
- 월 변동
- 4.06%
- 6개월 변동
- 38.66%
- 년간 변동율
- 14.54%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K