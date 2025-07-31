Valute / MGA
MGA: Magna International Inc
46.95 USD 0.36 (0.76%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MGA ha avuto una variazione del -0.76% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 46.81 e ad un massimo di 47.79.
Segui le dinamiche di Magna International Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
MGA News
Intervallo Giornaliero
46.81 47.79
Intervallo Annuale
30.39 47.79
- Chiusura Precedente
- 47.31
- Apertura
- 47.56
- Bid
- 46.95
- Ask
- 47.25
- Minimo
- 46.81
- Massimo
- 47.79
- Volume
- 2.217 K
- Variazione giornaliera
- -0.76%
- Variazione Mensile
- 4.06%
- Variazione Semestrale
- 38.66%
- Variazione Annuale
- 14.54%
20 settembre, sabato