MGA: Magna International Inc
46.76 USD 0.61 (1.32%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MGA de hoy ha cambiado un 1.32%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 46.25, mientras que el máximo ha alcanzado 47.54.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Magna International Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MGA News
- Las acciones de Magna International alcanzan un máximo de 52 semanas a 47,24 dólares
- Could the Back Half of Fiscal 2026 Unlock Modine's Margin Growth?
- ¿Es Europa un presagio para EE.UU. sobre los vehículos eléctricos chinos?
- What's Going On With XPeng Stock Monday? - XPeng (NYSE:XPEV), Magna International (NYSE:MGA)
- Xpeng de China se asocia con Magna para fabricar vehículos eléctricos en Austria
- Ford Recalls 1.45 Million Vehicles Over Rearview Camera Flaw
- CIBC assumes coverage of Magna Int’l stock with Neutral rating
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- What's Going On With Nvidia Stock Monday? - NVIDIA (NASDAQ:NVDA)
- The Game Theoretical View on US Canada Tariffs (NYSEARCA:SPY)
- Magna Q2 Earnings Surpass Expectations, Guidance Revised
- Magna Int’l stock price target raised to $42 by CFRA on improved outlook
- Magna Int’l stock price target raised to $47 from $46 at BMO Capital
- These 2 Auto, Tires and Trucks Stocks Could Beat Earnings: Why They Should Be on Your Radar
- Why Is Magna International Stock Surging Friday? - Magna International (NYSE:MGA)
- Magna (MGA) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Magna Intl earnings beat by $0.29, revenue topped estimates
- Amazon, Coinbase and Tesla fall premarket; Apple and Reddit rise
Rango diario
46.25 47.54
Rango anual
30.39 47.54
- Cierres anteriores
- 46.15
- Open
- 46.40
- Bid
- 46.76
- Ask
- 47.06
- Low
- 46.25
- High
- 47.54
- Volumen
- 2.523 K
- Cambio diario
- 1.32%
- Cambio mensual
- 3.63%
- Cambio a 6 meses
- 38.10%
- Cambio anual
- 14.08%
