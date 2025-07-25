Валюты / MGA
MGA: Magna International Inc
46.15 USD 0.71 (1.52%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MGA за сегодня изменился на -1.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.09, а максимальная — 47.05.
Следите за динамикой Magna International Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MGA
- Could the Back Half of Fiscal 2026 Unlock Modine's Margin Growth?
- Является ли Европа предвестником китайских электромобилей в США?
- Is Europe a harbinger for the U.S. on China EVs?
- What's Going On With XPeng Stock Monday? - XPeng (NYSE:XPEV), Magna International (NYSE:MGA)
- Xpeng будет строить электромобили в Австрии с Magna
- China’s Xpeng partners with Magna to build EVs in Austria
- Ford Recalls 1.45 Million Vehicles Over Rearview Camera Flaw
- CIBC assumes coverage of Magna Int’l stock with Neutral rating
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- What's Going On With Nvidia Stock Monday? - NVIDIA (NASDAQ:NVDA)
- The Game Theoretical View on US Canada Tariffs (NYSEARCA:SPY)
- Magna Q2 Earnings Surpass Expectations, Guidance Revised
- Magna Int’l stock price target raised to $42 by CFRA on improved outlook
- Magna Int’l stock price target raised to $47 from $46 at BMO Capital
- These 2 Auto, Tires and Trucks Stocks Could Beat Earnings: Why They Should Be on Your Radar
- Why Is Magna International Stock Surging Friday? - Magna International (NYSE:MGA)
- Magna (MGA) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Magna Intl earnings beat by $0.29, revenue topped estimates
- Amazon, Coinbase and Tesla fall premarket; Apple and Reddit rise
- Magna (MGA) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Magna raises sales forecast, beats quarterly view on cost cuts
- Exxon, Chevron, Linde, and more set to report earnings Friday
- LCI (LCII) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
- Magna (MGA) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
Дневной диапазон
46.09 47.05
Годовой диапазон
30.39 47.22
- Предыдущее закрытие
- 46.86
- Open
- 47.04
- Bid
- 46.15
- Ask
- 46.45
- Low
- 46.09
- High
- 47.05
- Объем
- 2.204 K
- Дневное изменение
- -1.52%
- Месячное изменение
- 2.28%
- 6-месячное изменение
- 36.30%
- Годовое изменение
- 12.59%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.