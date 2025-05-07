通貨 / MEGL
MEGL: Magic Empire Global Limited
1.53 USD 0.10 (6.13%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MEGLの今日の為替レートは、-6.13%変化しました。日中、通貨は1あたり1.45の安値と1.65の高値で取引されました。
Magic Empire Global Limitedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
1.45 1.65
1年のレンジ
0.45 3.06
- 以前の終値
- 1.63
- 始値
- 1.65
- 買値
- 1.53
- 買値
- 1.83
- 安値
- 1.45
- 高値
- 1.65
- 出来高
- 145
- 1日の変化
- -6.13%
- 1ヶ月の変化
- 10.07%
- 6ヶ月の変化
- 2.68%
- 1年の変化
- 163.79%
