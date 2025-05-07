Divisas / MEGL
MEGL: Magic Empire Global Limited
1.63 USD 0.01 (0.61%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MEGL de hoy ha cambiado un -0.61%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.57, mientras que el máximo ha alcanzado 1.65.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Magic Empire Global Limited. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado.
MEGL News
- BTCC Exchange Reports 35% Trading Volume Growth Following Listing of Over 80 New Spot Trading Pairs in July 2025
- Dow Surges 150 Points; Disney Posts Upbeat Q2 Results - CuriosityStream (NASDAQ:CURI), Asset Entities (NASDAQ:ASST)
- Why Porch Group Shares Are Trading Higher By Over 21%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AvidXchange Holdings (NASDAQ:AVDX), AIFU (NASDAQ:AIFU)
Rango diario
1.57 1.65
Rango anual
0.45 3.06
- Cierres anteriores
- 1.64
- Open
- 1.64
- Bid
- 1.63
- Ask
- 1.93
- Low
- 1.57
- High
- 1.65
- Volumen
- 72
- Cambio diario
- -0.61%
- Cambio mensual
- 17.27%
- Cambio a 6 meses
- 9.40%
- Cambio anual
- 181.03%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B