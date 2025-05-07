Währungen / MEGL
MEGL: Magic Empire Global Limited
1.53 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MEGL hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.50 bis zu einem Hoch von 1.56 gehandelt.
Verfolgen Sie die Magic Empire Global Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
MEGL News
Tagesspanne
1.50 1.56
Jahresspanne
0.45 3.06
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.53
- Eröffnung
- 1.56
- Bid
- 1.53
- Ask
- 1.83
- Tief
- 1.50
- Hoch
- 1.56
- Volumen
- 69
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 10.07%
- 6-Monatsänderung
- 2.68%
- Jahresänderung
- 163.79%
