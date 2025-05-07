QuotazioniSezioni
MEGL: Magic Empire Global Limited

1.56 USD 0.03 (1.96%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MEGL ha avuto una variazione del 1.96% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.50 e ad un massimo di 1.56.

Segui le dinamiche di Magic Empire Global Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.50 1.56
Intervallo Annuale
0.45 3.06
Chiusura Precedente
1.53
Apertura
1.56
Bid
1.56
Ask
1.86
Minimo
1.50
Massimo
1.56
Volume
102
Variazione giornaliera
1.96%
Variazione Mensile
12.23%
Variazione Semestrale
4.70%
Variazione Annuale
168.97%
21 settembre, domenica