MEGL: Magic Empire Global Limited
1.56 USD 0.03 (1.96%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MEGL ha avuto una variazione del 1.96% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.50 e ad un massimo di 1.56.
Segui le dinamiche di Magic Empire Global Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
MEGL News
Intervallo Giornaliero
1.50 1.56
Intervallo Annuale
0.45 3.06
- Chiusura Precedente
- 1.53
- Apertura
- 1.56
- Bid
- 1.56
- Ask
- 1.86
- Minimo
- 1.50
- Massimo
- 1.56
- Volume
- 102
- Variazione giornaliera
- 1.96%
- Variazione Mensile
- 12.23%
- Variazione Semestrale
- 4.70%
- Variazione Annuale
- 168.97%
21 settembre, domenica