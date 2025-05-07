Валюты / MEGL
MEGL: Magic Empire Global Limited
1.64 USD 0.02 (1.23%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MEGL за сегодня изменился на 1.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.58, а максимальная — 1.65.
Следите за динамикой Magic Empire Global Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.58 1.65
Годовой диапазон
0.45 3.06
- Предыдущее закрытие
- 1.62
- Open
- 1.64
- Bid
- 1.64
- Ask
- 1.94
- Low
- 1.58
- High
- 1.65
- Объем
- 31
- Дневное изменение
- 1.23%
- Месячное изменение
- 17.99%
- 6-месячное изменение
- 10.07%
- Годовое изменение
- 182.76%
