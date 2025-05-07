통화 / MEGL
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
MEGL: Magic Empire Global Limited
1.56 USD 0.03 (1.96%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MEGL 환율이 오늘 1.96%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.50이고 고가는 1.56이었습니다.
Magic Empire Global Limited 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MEGL News
- BTCC Exchange Reports 35% Trading Volume Growth Following Listing of Over 80 New Spot Trading Pairs in July 2025
- Dow Surges 150 Points; Disney Posts Upbeat Q2 Results - CuriosityStream (NASDAQ:CURI), Asset Entities (NASDAQ:ASST)
- Why Porch Group Shares Are Trading Higher By Over 21%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AvidXchange Holdings (NASDAQ:AVDX), AIFU (NASDAQ:AIFU)
일일 변동 비율
1.50 1.56
년간 변동
0.45 3.06
- 이전 종가
- 1.53
- 시가
- 1.56
- Bid
- 1.56
- Ask
- 1.86
- 저가
- 1.50
- 고가
- 1.56
- 볼륨
- 102
- 일일 변동
- 1.96%
- 월 변동
- 12.23%
- 6개월 변동
- 4.70%
- 년간 변동율
- 168.97%
20 9월, 토요일